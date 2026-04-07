大相撲春巡業のぶつかり稽古で胸を出す大の里＝石川県小松市大相撲の春巡業は7日、石川県小松市で行われ、春場所を左肩痛で途中休場した同県出身の横綱大の里に大きな歓声が送られた。取組には入らなかったものの、朝稽古ではぶつかり稽古で胸を出し「たくさんのパワーをいただいた。しっかりと治して、いい姿を見せられるように頑張る」と復活への決意を示した。相撲を取る稽古はまだできず、入念に肩周りの筋肉を鍛える姿が