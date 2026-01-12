思春期だけでなく、大人になってからも悩まされるニキビ。「潰してしまった」「跡が消えない」そんなニキビの悩みを抱える人は少なくありません。そこで今回は、皮膚科専門医の慶田朋子さんに、ニキビの原因から治療法、セルフケアのポイントなどを聞きました。

【えっ！】ニキビができた時の“正しい”洗顔＆保湿の仕方がコレです！

ニキビに対して有効性の高い市販薬は「ありません」

Q. ニキビができる主な原因について、教えてください。

慶田さん「ニキビの原因は、『アクネ菌』という細菌の増殖です。ニキビは、まず皮脂の過剰分泌や古い角質によって毛穴の入口がふさがれ、毛穴に皮脂が溜まってしまうところから始まります。この状態が、『白ニキビ』や『黒ニキビ』と呼ばれるコメド（面ぽう）です。そこに『アクネ菌』という細菌が繁殖して炎症を起こすと赤く腫れた『赤ニキビ』になり、さらに進行すると化膿した『黄ニキビ（膿疱）』になります。炎症が激しいと、色素沈着や紅斑、肌が陥没したニキビ跡などが残ってしまう場合もあるのが怖いところです。

ニキビの始まりとなる皮脂の過剰分泌は、思春期やホルモンバランスの乱れ、肌質、ストレスなどが主な原因です。古い角質が溜まって起こる毛穴の詰まりは、角層の水分量の低下や、マスクなどによる肌への刺激によって、肌のターンオーバーが乱れることで引き起こされます。その他、洗顔不足やメイク残り、睡眠不足、食生活の乱れなど、さまざまな要因がニキビの悪化に関わっています」

Q. ニキビで皮膚科を受診する目安はあるのでしょうか？ また、皮膚科治療でできることも教えてください。

慶田さん「ニキビは基本的に、速やかな皮膚科受診をおすすめしています。出来てしまったニキビに対して有効性の高い市販薬はありません。とくに炎症を起こしている場合は、跡も残りやすくなるので、重症化を防ぐためにもすぐに皮膚科を受診してください。受診せずに様子を見てもよいのは、生理前にだけ少し赤ニキビができる程度の場合です。白ニキビや黒ニキビは、少量であればセルフケアで様子を見てもよいですが、放置すれば赤ニキビが増えてしまうので、たくさんできているなら皮膚科受診がおすすめです。

一般皮膚科では、保険診療によるニキビ治療が可能です。毛穴詰まりを改善する外用薬は、塗ることでニキビの予防・改善ができるので、白ニキビ・黒ニキビにも効果が期待できます。アクネ菌の殺菌や炎症を抑える内服薬・外用薬もあります。また、美容皮膚科ではピーリングや光治療など、ニキビ跡を残さないための美容的アプローチも可能です」

Q. ニキビ跡を残さないために、注意することはありますか。

慶田さん「ニキビ跡と呼ばれるものには、しこり、へこみ、炎症後の赤み、黒ずみがあります。

医学的にニキビ跡と呼ぶのは、へこみやしこりのことです。しこりとへこみは、コラーゲンの破壊や変性コラーゲンが増えることによってできます。これをなくすためには、早期に治療を行い、炎症を長引かせないことが最も大切です。とくに膿がたまった黄ニキビは、炎症が非常に強い状態。放置すると深くへこむ可能性が高くなります。触ったり潰したりせず、早急に皮膚科を受診してください。

ニキビ後の赤みは、およそ3〜4カ月で自然に消えます。黒ずみは、炎症をきっかけにメラニンが増えてしまった状態です。放置しても半年程度で薄くなることがほとんどですが、次々とニキビができると治りづらくなります。また炎症が激しい場合、メラニンが真皮の中に落ち込んで、入れ墨のように取れなくなることもあるので要注意です。正しい洗顔と保湿を心がけ、早めに皮膚科を受診しましょう」

ニキビは放置や自己流ケアで悪化しやすく、跡が残る原因にもなります。早めの皮膚科受診と、正しい洗顔・保湿を習慣にすることで、肌トラブルを防ぐようにしましょう。