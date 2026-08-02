食生活
『食生活』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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「外食高すぎる」米在住者がミキサーで作る毎日の健康ぶっかけそば
物価高の米国で健康と節約を両立する「ぶっかけそば」を毎日食べているという
livedoor ECHOES
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寺田心、週6でジム通い 筋肉増量の食生活で体重は62kgから82kgに
ジムに週6で通い、筋肉増量の食生活で体重を62kgから82kgに増やしたことを明かした
モデルプレス
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50代のリアルすぎる悩みに共感
女子SPA！
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年間800杯ラーメンを食べ続ける35歳男性、9年で35キロ増も健診数値は正常
日刊SPA!
2026年8月6日
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空腹時は胃に刺激を与えることも キウイを食べる際の注意点3つ
アレルギーや消化器症状のリスクがあり空腹時の摂取にも注意が必要だ
Medical DOC
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現役僧侶が明かした修行中の質素な食事、漫画がXで1万いいねを集める
現役僧侶への取材をもとに修行中の質素な食事を描いた内容で1万超いいねを獲得
オトナンサー
2026年8月5日
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大豆を摂取してストレス過食防止
ココカラネクスト
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ダイエット中でも食べられるアイスの種類と太りにくい選び方を栄養士が解説
植物性油脂を含むラクトアイスはアイスクリームより高カロリーになる
ココカラネクスト
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「糖と脳」の専門家が認知症予防の観点から避けたい食品 脂質の罠
文春オンライン
2026年8月4日
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阪神・大山悠輔がインスタで離婚を自ら公表、球団OBが指摘するその狙い
日刊ゲンダイDIGITAL
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いじめで135キロになった男性が72キロ減量、自分を好きになりたかった
約3年かけて72キロの減量に成功し、現在63キロ前後を維持しているという
オリコンニュース
2026年8月3日
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ダイエット中こそ朝イチ水飲もう
beauty news tokyo
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糖尿病専門医が食後に勧める12秒の運動で血糖値の急上昇を抑える
糖尿病専門医らが勧める食後12秒の運動やコンビニランチ選びなど3つの対策を紹介している
プレジデントオンライン
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500円前後の節約ランチで栄養を整える、管理栄養士が教える賢い選び方
日刊SPA!
2026年8月2日
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夜に炭水化物抜かない 痩せ習慣
beauty news tokyo
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サラダ専門店が急増、肉や魚介を加えた一食完結メニューが人気
チキンや穀類など具材が充実し副菜から主役級へと進化したとのこと
読売新聞オンライン
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頭が重い感じと悩む60代女性は深刻な水分不足だった、医師が警鐘
血液検査と尿検査から、深刻な水分不足に陥っていることなどが分かったという
文春オンライン
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「肉や魚は食べさせてあげられない」夏休みの困窮世帯、切実な声
8736世帯調査で1人1日500円未満の食費、6割超が赤字状態にあるという
集英社オンライン
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糖質も油も「敵」にする極端な食事制限が老後の健康を損なう理由
「極端な糖質制限は脳や筋肉に悪影響を与える」と守田氏は指摘する
プレジデントオンライン