レースクイーンが“盗撮”被害→証拠公開「下半身だけ撮られて…」
モデルでレースクイーン、タレントとして活動する瀬名ひなのが10日夜、自身のXを更新し、千葉県・幕張メッセで開催中の「東京オートサロン2026」の会場で盗撮被害を受けたことを明かした。「下半身だけ撮られてました。とても不快です。やめてください」と訴え、注意を呼びかけている。
【写真あり】“盗撮”の証拠公開 レースクイーン「下半身だけ撮られて…」
瀬名は同イベントに出演中で、その様子をSNSで発信していたが、投稿の中で「#盗撮やめて」「#東京オートサロン」とハッシュタグを添え、現場で撮影されたとみられる写真を公開した。
写真には、カメラを手にした男性の後ろ姿が写っており、男性が持つカメラの液晶画面には、瀬名の全身ではなく腰から下の脚部のみが大きく映し出されている。特定の部位を意図的に強調したような不適切な構図であることが確認でき、瀬名はこれについて強い不快感を示した。
瀬名は青山学院大学出身で、K-1ラウンドガールを務めた経歴を持ち、現在はモデルやタレントとして幅広く活動している。多くの来場者でにぎわう大規模イベントの中で起きた今回の出来事について、自身の言葉で発信する形となった。
この投稿に対し、SNS上では「本当に多い問題」「出入り禁止などの対策が必要では」「声を上げてくれてありがとう」「今は誰もがカメラを持っている時代で怖い」といった共感や問題提起の声が相次いでいる。イベント会場における撮影マナーや来場者のモラルを改めて問う内容として、反響が広がっている。
