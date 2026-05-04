愛知県警察本部＝2020年10月、名古屋市中区愛知県警中村署は4日、JR名古屋駅新幹線ホーム上で女性（26）のスカートの下にカメラを向けたとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで自称農林水産省職員芦田将一容疑者（26）＝東京都杉並区＝を現行犯逮捕した。逮捕容疑は4日午後0時20分ごろ、JR名古屋駅新幹線ホームで女性の下着を撮影する目的で、背後からスカートの下にカメラを差し向けた疑い。女性の弟が目撃し、駅員が「靴