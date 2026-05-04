5月3日、天皇賞（春）（G1・芝3200m）が京都競馬場で行われ、1番人気のクロワデュノールが激闘の末、ハナ差で勝利した。同日、JRA公式YouTubeチャンネルで公開されたジョッキーカメラ映像が、僅差決着の“その後”を伝えている。公開されたのは、勝利したクロワデュノールに騎乗していた北村友一騎手と、3着アドマイヤテラに騎乗していた武豊騎手、それぞれの視点。なかでも印象的なのが、ゴール直後のやり取りだ。【ジョッキ