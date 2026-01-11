北川景子の“報告”にネット悲鳴「そんな…」「泣けてきます」
俳優の北川景子が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）について、“ある報告”をした。
【写真あり】“2人の子ども”と仲良しショットが公開された北川景子
『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキが、つまずきながらも前向きに生き、世界を巡った末に日本へたどり着いた外国人の英語教師と出会う物語。“怪談好き”という共通点をきっかけに、2人が心を通わせていく姿を描く。北川が演じるヒロインの伯母で実母でもある雨清水タエは、トキを厳しくも温かく見守る存在として物語序盤を支えてきた。
北川はXで「全ての膿を出した回でしたね。三之丞もようやく前に進むことができます。今まで私たち雨清水家を温かく見守ってくださりありがとうございました」と、これまでの放送を振り返りながら感謝をつづった。続けて「来週からはまさに第二章です。私の出演はありません。引き続きばけばけをよろしくお願いします」と、今後の出演がないことを明かした。
この報告に、フォロワーからは「そんな…ロスが半端ないです」「もう出ないんですか？それこそ泣けてきます」「ええー！おタエ様、これで終わり？」「会えなくなるのは寂しい。時々でいいので出てほしい」といった声が続出。物語はここから新たな局面へと進むが、雨清水タエという人物が残した印象は大きい。北川の演技が作品序盤に与えた厚みを惜しむ声は多く、今後の展開とともに、再登場を期待する視聴者の思いも膨らんでいる。
【写真あり】“2人の子ども”と仲良しショットが公開された北川景子
『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキが、つまずきながらも前向きに生き、世界を巡った末に日本へたどり着いた外国人の英語教師と出会う物語。“怪談好き”という共通点をきっかけに、2人が心を通わせていく姿を描く。北川が演じるヒロインの伯母で実母でもある雨清水タエは、トキを厳しくも温かく見守る存在として物語序盤を支えてきた。
この報告に、フォロワーからは「そんな…ロスが半端ないです」「もう出ないんですか？それこそ泣けてきます」「ええー！おタエ様、これで終わり？」「会えなくなるのは寂しい。時々でいいので出てほしい」といった声が続出。物語はここから新たな局面へと進むが、雨清水タエという人物が残した印象は大きい。北川の演技が作品序盤に与えた厚みを惜しむ声は多く、今後の展開とともに、再登場を期待する視聴者の思いも膨らんでいる。