俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）が選んだという“母の日ギフト”を披露した。【写真】「娘ちゃん、ナイスチョイス」「愛ですね」DAIGOの長女が母・北川景子のために選んだ“母の日ギフト”この日は“母の日”当日で、DAIGOは「母の日 世界中のすべてのマザーにありがとう!!」「#お母さんがいるから #私たちがいます」と自身の母親や妻の北川、