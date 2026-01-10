ワタナベエンターテインメント所属のお笑いコンビ、金の国のXENO（ゼノ＝31）が9日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。再改名し、旧名の「渡部おにぎり」に戻すと発表した。

XENOは昨年12月19日配信のTBSポッドキャスト番組「金の国のたまに壁どん」内で「渡部おにぎり」から「XENO」への改名を発表していた。改名発表から21日後でのことだった。

XENOは今回「【ご報告】 この度芸名を、XENOから渡部おにぎりに戻す事に決めました！ 自分なりに真剣に考えてXENOにしたのですが、失敗でした」と再改名を発表した上で失敗と認めた。続けて「これからはより一層頑張っていきますので応援してもらえたら嬉しいです！」と意気込んだ。

このポストに対し「3日坊主ならぬ、3週間XENO ※実際に改名期間21日間でした」「改名してたの知らなかった笑」「やっと『ゼノ兄さん』って呼ぶように慣れてきたけど 『渡部さん』が一番ですね！やはり」などと書き込まれていた。

渡部は神奈川・武相高野球部出身。相方の桃沢健輔（32）とともに17年10月にデビュー。「ツギクル芸人グランプリ2021」優勝、「マイナビラフターナイト第7回チャンピオン大会」優勝、「ワタナベお笑いNo,1決定戦2025優勝」の実績がある。