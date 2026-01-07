尚志の松澤琉真「練習から100％でやったほうがよりサッカーが楽しい」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回は準々決勝でプレミアWESTの帝京長岡を1-0で下し、7年ぶりのベスト4進出を果たした尚志の3年生DF松澤琉真について。1回戦の高松商業戦でセンターラインから超ロングシュートを突き刺してチームのオープニングゴールを決めた男が仲村浩二監督から受けた喝とは。

187センチのサイズと馬力、キックの精度。CBとして大きなポテンシャルを秘めた存在だが、気分にムラがあることが大きな課題だった。

もともと中学時代、ポストプレーとシュートを得意とするFWだった。FC東京U-15深川に所属するも、思うように試合に絡むことができず、仲間たちがFC東京U-18の練習参加に呼ばれていくなかで、一度も声がかからなかった。早い段階で「高校サッカーで巻き返す」と心に決め、尚志から誘いを受けて、もう一度ここで成長することを決めた。

FWとして尚志にやってきたが、1年生のときに右サイドバックにコンバートされると、昨年の6月にはCBへとコンバートされた。

「最初はなんでDFと思っていたのですが、とにかく試合に出たかったので、与えられた場所で全力でやろうと思った」

この言葉通り、徐々にそのサイズとキック、そして相手の駆け引きや球際の部分が身について行き、CBにやりがいをどんどん見出していった。

「仲村監督に『（OBである）チェイス・アンリのような何でもできるCBになれ』と言われて、よりモチベーションが上がっています」と、昨年はプレミアEAST1試合に出場。今年の東北新人大会でも大活躍をし、より注目度が増していくと思われた。

しかし、3月のJヴィレッジカップ、4月に開幕したプリンスリーグ東北でもスタメンから外されてしまった。

「僕の悪いところが全部出てしまった時期でした。去年からずっとトップチームにいて、東北新人で活躍できたことで、『今年はずっとスタメンで出られるだろう』という甘い考えを持ってしまいました。なので、外されたときは僕はけっこうふてくされてしまうタイプだったので、『出られないならいいや』と思ってしまった時期でした」

FC東京U-15深川で味わった悔しさや、尚志に来た意味。DFにコンバートされて成長しようと必死で取り組んでいた“初心”を完全に忘れてしまっていた。仲村監督は完全にそれを見透かしていたのだった。

「自分で気づかないといけなかったのですが、プリンスの前期の途中で仲村監督に『お前自身が変わらなきゃダメだ』と言われたんです。『練習で100％を出していない』と指摘されたのと同時に『お前ならできる。できるんだから100％でやれ』と叱咤激励を受けた。そこから意識は変わりました」

“スタメンから外された”ということに意識が行ってしまい、練習に集中できていなかった。言われた通り気持ちを切り替えて練習に臨むと、見える世界が変わったように感じた。

「全力で練習に向かうようになって、徐々に周りからの信頼度が変わったように感じたんです。自分に対してより意見を言ってくれるというか、僕に託してくれるようになったんです。確かに前の自分の態度じゃ信頼されないし、託してくれないよなと。練習から100％でやったほうがよりサッカーが楽しいと思えるようになったんです」

昨年のような真摯な姿勢が見られるようになったことで、プリンス東北第8節のベガルタ仙台ユース戦でスタメン復帰を果たすと、ここからCB西村圭人とともに不動のCBコンビを形成していった。

インターハイベスト4、プリンス東北優勝、そして選手権ベスト4進出。松澤は身体を張った守備、そしてロングフィードで最終ラインからこの躍進を支えた。今大会は4試合で失点は僅かに1。帝京長岡戦は要所で長いリーチを生かしたシュートブロックや球際の強さを発揮し、西村とアンカーの星宗介と息のあった連携を見せて完封勝利で国立行きを引き寄せた。

「1回戦のあのゴールはまさか自分でも入るとは思っていなくて、めちゃくちゃ嬉しかったのですが、2試合目、3試合目はまだ自分のプレーに甘さがあってチームに迷惑をかけてしまった。なので、きょうの試合は誰よりも身体を張って、何が何でもゼロに抑えるという気持ちでプレーしました」

次はいよいよ待ちに待った国立競技場での準決勝。もう絶対に初心は忘れない。ポテンシャルをポテンシャルのままで終わらせないように。高校最後の選手権で躍動して大学サッカーのステージに挑むべく、松澤は圧倒的な攻撃力を持つ神村学園の前に力強く立ちはだかる。（安藤隆人 / Takahito Ando）