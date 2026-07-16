サイドバック
『サイドバック』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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冨安健洋がクリスタルパレスに加入、約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰
アーセナル退団から約1年ぶりにプレミアリーグへ復帰し背番号は「17」となる
共同通信
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冷遇を乗り越えた小杉啓太、フランクフルト新監督から称賛を受ける
前任監督から「用済みだ」と告げられたが、ヒュッター新監督に高く評価されたという
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
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橋岡大樹が初の欧州5大リーグ、ボルシアMG入りの決断を語る
ボルシアMG加入は即決で「最終的にはとても満足している」と語ったという
東スポWEB
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浦和がMLSの山根視来獲得へ、手薄なサイドバックの補強狙う
MLS・LAギャラクシーにすでに正式オファーを提示しクラブ間交渉を進めている
スポーツ報知
2026年8月5日
2026年8月1日
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月17日
2026年7月16日
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ククレジャが5試合連続でドリブル突破を許さず、デンベレもオリーセも完封
グループステージ第3節以降5試合連続でドリブル突破を一切許していない
SOCCER KING
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イングランドが守備固めに転じた直後、アルゼンチンに逆転を許した
5バックで守りを固めた結果、アルゼンチンの猛攻を招いたとの見方も
Sportiva
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スペインがティキタカでフランスを2―0で下し、16年ぶりの決勝進出を決める
19歳ヤマルが先制PKを誘発し、「ティキタカ」で前回準優勝国を圧倒した
スポニチアネックス
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鹿島DF濃野公人にMLSのDCユナイテッドが正式オファー、完全移籍で交渉中
完全移籍で交渉中とのことで、交渉がまとまれば初の海外挑戦となる
スポニチアネックス