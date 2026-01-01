¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼µÒÀÊ¤Ë½÷Í¥¤òÈ¯¸«¡¡¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡×»ÒÏ¢¤ì´ÑÀï¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³«ËëÀï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬12·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤¬4-1¤ÇÁá°ðÅÄ¼Â¤Ë²÷¾¡¤·¤¿³«ËëÀï¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê½÷Í¥¤â»Ñ¤ò¸«¤»¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¡¡¹õ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤Æ´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤À¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³«ËëÀï¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÁÅç¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¥Þ¥Ê¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê1Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Í¥¿¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¶á¤¯¤Î¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î»Ñ¤â¸ø³«¡£¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»³·Á¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï²¿²ó¤â³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤â¤¦³ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£À¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë