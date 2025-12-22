日産は2025年12月22日、SUVタイプのEV（電気自動車）「アリア」にマイナーチェンを施した新型モデルを発表し、2026年2月20日に発売すると明らかにしました。

また、同モデルのハイパフォーマンス仕様である「アリアNISMO」についても同様に改良を施し、こちらは同年3月19日に発売されます。

アリアは2021年のデビュー以来、日産の電動化戦略「ニッサン インテリジェント モビリティ」を象徴するモデルとしての役割を担ってきました。

発売から約4年を経て実施された今回の改良は、内外装のデザイン変更にとどまらず、コネクティビティ機能の刷新、走行性能の熟成、そして給電機能の強化に至るまで、全方位にわたる大幅なアップデートを果たしています。

まず最大のトピックとなるのがエクステリアデザインの刷新で、イメージを大きく変えたフロントフェイスが目を引きます。

従来型では、ブラックアウトされた「シールド（いわゆるグリル部分）」が特徴的でしたが、新型ではこの部分をボディ同色に変更。よりシームレスでクリーンな印象を強調しました。

また日産のデザインアイデンティティである「Vモーション」は、車両の外側へと配置を移すことで、シンプルでありながらもワイド感と力強い存在感を実現。

同社が掲げるデザイン哲学「タイムレス ジャパニーズ フューチャリズム」を採用した、新しい表現となっています。

足元を支えるホイールも刷新されており、新デザインの20インチホイールは、アルミと樹脂を組み合わせたコンビネーションタイプを採用。SUVでありながら繊細な意匠を施すことで、車体全体の塊感とのコントラストと、洗練された美しさを際立たせています。

ボディカラーには、オーロラの光からインスピレーションを受けたという新色「翡翠乃光（ヒスイノヒカリ）」が設定されました。

これは新色の「プラズマグリーン」に「ミッドナイトブラック」を組み合わせた2トーンカラーであり、EVならではの静寂と力強さを視覚的に表現しています。

そのほかに、1種類の2トーンカラーと5種類のモノトーンカラーが用意され、ユーザーの趣向に合わせた多彩な選択肢が提供されます。

インテリアにおいては、ラウンジのような居心地の良さを追求した空間設計はそのままに、新たなコーディネーションとして「ホワイト／グリーン」の内装色を設定。

新開発された落ち着いたトーンのグリーン上級レザーとライトグレーを組み合わせることで、モダンかつ先進的な世界観を演出しました。

さらに今回のマイナーチェンジでは、目に見えるデザインの変化のみならず、ユーザーのEVライフを支えるデジタル機能も劇的な進化を遂げています。

新型アリアでは、インフォテインメントシステムが刷新され、新たに「Google ビルトイン」を採用。「Googleマップ」や「Googleアシスタント」、「Google Play」といったアプリケーションを車載システムとして直接利用することが可能となり、スマートフォンとの連携に頼ることなく、常に最新の地図情報やエンターテインメント機能にアクセスすることが可能です。

また、ナビゲーションの目的地設定と連動して駆動用バッテリーの温度を自動で調整する「ナビリンクバッテリーコンディショニング」機能が新たに採用されており、急速充電スポットへ向かう際に事前にバッテリーを最適な温度へ昇温させることで、到着後の充電速度を最大化し、移動時間の短縮に寄与します。

NissanConnectサービスアプリの「ドア to ドアナビ」機能を活用すれば、バッテリー残量と経路上の充電スポットを考慮した最適なルート計画を乗車前から作成し、スムーズに出発することが可能です。

さらに、今回の改良ではユーティリティ面での強化も図られており、充電ポートに接続する専用の「AC外部給電コネクター」を使用することで、V2L（Vehicle to Load）機能が利用可能となりました。

この機能は、ドアを施錠した状態でも最大1500Wの電力を外部に取り出すことができるため、アウトドアアクティビティでの電源確保はもちろん、災害時などの非常用電源としても活用できるなど、大容量バッテリーを搭載したEVならではの価値をさらに高めてくれるでしょう。

走行性能に関しても、日本の道路環境に合わせた緻密なチューニングを実施しました。

サスペンションのセッティングを日本市場向けに最適化し直すことで、路面からの入力を効果的にいなし、乗員が感じる揺れや振動を軽減。もともと評価の高かった静粛性と相まって、長距離ドライブでも疲れにくい、より洗練された上質な乗り味を実現しています。

また、運転支援機能として「インテリジェント ディスタンスコントロール」が新たに採用され、高速道路だけでなく、加減速を繰り返す一般道のようなシーンにおいても、先行車両との車間距離を一定に保ちながら減速・停止までアシストすることで、日常の運転におけるドライバーの負荷を大幅に軽減するでしょう。

新型アリアに実施されたこれらのシステム面での改良は、ハイパフォーマンスモデルである新型アリアNISMOにも同様に適用されています。

NISMO専用の空力パーツや、「NISMO tuned e-4ORCE」によるスポーツカーのようなハンドリング性能、そして圧倒的な加速力といったNISMOモデルならではの魅力はそのままに、Google搭載のインフォテインメントシステムやAC外部給電コネクター、インテリジェント ディスタンスコントロールといった最新機能が追加され、「EV NISMO」におけるフラッグシップとしての商品力が底上げされています。

このような新型アリアのラインナップと車両価格（消費税込）は、66kWhバッテリー搭載の「B6」グレードが667万5900円から728万900円。91kWhの大容量バッテリーを搭載する「B9」グレードは746万7900円から807万2900円に設定されました。

なお、日産アリアNISMOの価格は発表されておらず、これについては後日あらためて発表される予定です。