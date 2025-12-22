21日の漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で決勝初出場ながら優勝に輝いた「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（35）が22日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）に生出演した。

番組に登場した2人は決勝で披露した、米ロサンゼルスのビバリーヒルズに憧れるきむらに、赤木がアメリカナイズを強いられる「ビバリーヒルズ」のネタを披露した。

MCの川島明から「優勝から休んでないと思いますけど一晩明けていかがですか？」と質問が。きむらは「夢が叶ってました赤木の」と語り出した。

「赤木くん、父、母、お姉ちゃんっていう家族構成なんですけど、家族のグループLINEがありまして」と前置きした上で「実は、お父さんとお母さんとお姉ちゃんだけで、赤木入れてもらってなかったんです」と"暴露"。「優勝を機に入れてもらいました！」と相方のうれしいニュースを伝えてスタジオを笑わせた。

川島から「“家族が出来ました”じゃなくて“家族になれました”。素晴らしいね。そもそもなんで入れてもらってないの？」と尋ねられた赤木は「全くわからないです」と苦笑いしていた。