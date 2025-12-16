ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ミルクボーイ駒場孝が指摘受け告白「どんどん痩せていくねん」 M-1グランプリ2025 ミルクボーイ グラン M-1グランプリ ストレス スポニチアネックス ミルクボーイ駒場孝が指摘受け告白「どんどん痩せていくねん」 2025年12月16日 17時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミルクボーイ駒場孝が16日のラジオで、相方から「痩せた」と指摘された 「体重計乗ってもほんまにどんどんカサ減ってるねん」と吐露 「M-1グランプリ2025」の審査員を務めるストレスが影響しているという 記事を読む 関連の最新ニュース M-1グランプリ2025 記事時間 ミルクボーイ駒場孝が指摘受け告白「どんどん痩せていくねん」 記事時間 12/14 13:55 「M-1グランプリ2025」決勝の審査員を発表 今年も松本人志の名前はなし おすすめ記事 大泉洋＆ディーン・フジオカ「ちょっとだけエスパー」続編に言及「なんとなくスケジュール空けてます」 2025年12月16日 12時25分 元日本ハム・石川直也投手がオイシックス新潟アルビレックスBCと契約合意 きょう球団が発表（山形） 2025年12月10日 9時53分 大泉洋「年も違えば、顔の質も違う」岡田将生とのＷ文ちゃんシーンは「嫌」 2025年12月16日 14時5分 横浜が後半に逆転許し敗北 開幕黒星も「僕たち次第」と前向き 次節は相模原との「神奈川ダービー」 2025年12月14日 22時30分 【密着】ＪＲ芸備線をこよなく愛する高校生 「絶対になくしてはいけない」 動画配信で県北の魅力を発信し地域の活性化へ 2025年12月11日 9時0分