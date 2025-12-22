12月21日に漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）の決勝戦が行われ、初の決勝進出を決めた『たくろう』が1万1521組の頂点に立ち、第21代目の王者に輝いた。【写真】モザイクをかけて掲載してしまった…きむらバンドの歌舞伎町飲みツッコミ担当のきむらバンドのやりたいことを、ボケ担当の赤木裕が戸惑いながらも巻き込まれる形で参加する……という“挙動不審”漫才で栄光を掴んだたくろうだが、2人が決勝で