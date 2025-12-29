©ABCテレビ 漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろうに、カメラが迫った。これまでほとんどテレビ出演がなかった無名のたくろうは、いかにして人生のジャイアントキリングを起こしたのか？彼らのコンビ結成、解散危機、苦悩の7年間にまつわる秘話が明らかになった。 【TVer】赤木裕の「PCR（検査）5年連続陽性！」「KSD京都産業大学！」に爆笑M-1新王者たくろうの決勝ファーストラ