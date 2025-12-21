漫才頂上決戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝が２１日、開催され、たくろうが２１代目王者に輝いた。今年も盛り上がりを見せた中、高い注目を集めたのが、放送中に流れたＣＭだった。お笑いコンビ「空気階段」を起用した「どん兵衛」のＭ-１グランプリ限定で、１本目が「どんもぐら」、２本目が「ちびっこもぐら」だった。１本目では、黄色いセーターを着たロングヘアの美女が、部屋の中でおでんを食べている場面から始まる