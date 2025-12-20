柏DFジエゴが契約満了「皆さまに心から感謝の気持ちを伝えたい」
柏レイソルは20日、DFジエゴ(30)との契約が満了となったことを発表した。
ジエゴは2023シーズン、サガン鳥栖から加入していた。25シーズンはJ1リーグで33試合5得点を記録していた。
クラブ公式サイトを通じ、ジエゴは「柏レイソルの皆さん、そしてこの3年間クラブに関わってくれたすべての皆さん、本当にありがとうございました」と感謝を伝えている。
「サポーターの皆さまからの温かいご声援と深い愛情に、心から感謝しています。また、このユニフォームに袖を通しプレーできたことを大変誇りに思います。このような貴重な機会をいただき、皆さまに心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にありがとうございました」
