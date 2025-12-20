この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元フランス海軍のフランス人YouTuberが語る人生論「自分を成長させてくれたのは海軍ではなく、日本だった」

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」を運営するフロリアン氏が、動画「フランス海軍に入った僕が、日本で人生をやり直せた理由」を公開。自身がフランス海軍に入隊した経緯と、その後の人生を大きく変えることになった日本との出会いについて語った。



フロリアン氏は日本に来る前、フランス海軍に所属していた。当時、人生を変えたいという強い思いから「海に出れば、自分を見つけられる」と信じて入隊を決意したという。しかし、最終的に自分を成長させてくれたのは海軍ではなく「日本との出会いでした」と振り返った。



海軍に入った理由について、フロリアン氏は自身の過去を語り始めた。若い頃は素行が良くなく高校も卒業せず、将来に希望が持てない状況だったという。そんな中、15歳の頃に出会った日本の漫画やアニメが「新しい人生の希望」になったと明かす。特に漫画『ONE PIECE』に描かれる仲間との冒険に強く惹かれ、「過去の自分を置いていくこと」への憧れが、海軍への道を志す大きなきっかけとなった。



入隊の直接的な引き金となったのは18歳の時。交際していた彼女との将来が現実味を帯びる中で、「このままの人生でいいのか」と自問自答したという。病気で一人きりになった夜、「人生変えたかったんじゃなかったっけ」という思いが込み上げ、彼女との別れを決意。その日のうちに海軍への入隊手続きを行ったと、劇的な転換点を語った。



海軍での生活は、厳しい訓練や理不尽な人間関係など、理想とはかけ離れたものだった。しかし、その経験があったからこそ、自分に本当に足りなかったものを見つけることができたとフロリアン氏は語る。動画の最後には、海軍という厳しい環境を経てたどり着いた日本で、人間として大きく成長できたことへの感謝を述べ、締めくくった。