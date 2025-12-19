「２年間も稼働していない日本人を獲得するなんて」無所属の冨安健洋を獲得した蘭名門の元オランダ代表FWが批判「絶対にプレーしないだろう」
オランダの名門アヤックスは12月16日、今年７月にアーセナルを退団以降、無所属だったDF冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと発表した。
膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合しか出場できなかったとはいえ、イングランドの強豪アーセナルでレギュラーとしてプレーした時期もあった27歳をフリーで獲得し、「通常なら契約できない選手」との声も上がった。
一方で、やはり怪我のリスクがあるため、批判的な意見もあるようだ。
オランダメディア『VP』によれば、元オランダ代表FWのルネ・ファン・デル・ギープ氏は「２年間も稼働していない日本人選手を獲得するなんて...。みんな無料だって言うけど、家を探さなきゃいけないし、家具も揃えなきゃいけない。車も手配しなきゃいけない。面倒くさいだろ。それに、あの選手は絶対にプレーしないだろう」と辛辣な言葉を発している。
また、コメンテーターのヴァレンティン・ドリッセン氏も「アヤックスはリハビリ施設じゃないだろ？ 一体何の意味があるんだ？」と批判している。
ネガティブな見方もあるが、コンディションさえ整えば、そんな周囲の喧騒を吹き飛ばすパフォーマンスをしてくれるはずだ。
