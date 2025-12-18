Ì¡²è²½¡¦¥¢¥Ë¥á²½¡¦ÉñÂæ²½¤â...Âç¿Íµ¤¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤ÎÀ»ÃÏ¤Ï»³·Á¡¡¡Ö¹¥¤¤¢¤Þ¡×¡ÖÄ»¸«¤ó¤°¡×¤â¡Ú»³·Á¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
¹¾¸Í»þÂå¤Î¿·¾±ÈÍ¤Î²Ð¾Ã¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»þÂå¾®Àâ¡Ö±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
2025Ç¯¤ËÌ¡²è²½¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£1·î23Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÏÉñÂæÈÇ¤âÇîÉÊ´Û·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
À¹¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¿·¾±ÈÍ¤Î¹ñ¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎàÀ»ÃÏá¤Ç¤â¤¢¤ë»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¾±±ØÊ»Àß¤æ¤á¤ê¤¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢²£´ÇÈÄ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤Î¤Ü¤ê´úÅù¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»³·Á¸©Æâ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»ÃÏ¤Ï¡¢¿·¾±»Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ê¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¹¥¤¤¢¤Þ¡Ë¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¹¥¤¤¢¤Þ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Îà¤´ÅöÃÏ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëá¤ò2025Ç¯8·î¤ËÀßÃÖ¡£12·î19Æü¤Ë¤ÏÆ»¤Î±Ø¡¡ÊÆÂô¤Ç¤½¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥«¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Â³¡¹¤ÈÀ»ÃÏ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»³·Á¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µºîÉÊ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£6ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û²Ð¶ôÄ»¡½¡½±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ
¤«¤Ä¤Æ¡¢¹¾¸Í¿ï°ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Éð²È²Ð¾Ã¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¾¾±Ê¸»¸ã¡£ÊÌÌ¾¡¢¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¡½¡½¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÇ¯Á°¤Î²Ð»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢º£¤ÏºÊ¤Î¿¼Àã¤ÈÉÏË³Ï²¿ÍÊë¤é¤·¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¸µ¤Ë½Ð±©¿·¾±ÈÍ¤«¤éÆÍÁ³»Å´±¤ÎÍ¶¤¤¤¬¡£²õÌÇ¤·¤¿ÈÍ¤Î²Ð¾ÃÁÈ¿¥¤òºÆ·ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ü¤íÆÐ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë²Ð¾Ã¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¡¢¸»¸ã¤ÏÀÎ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ê¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯
Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á¡ºÙ¤Ê¾¯Ç¯¡¦É¢¡£µ¨Àá¤Ï¤º¤ì¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿²Æ¡½¡½²Æº×¤ê¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¡¢É¢¤Ï¥Ð¥¹Ää¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¡¦¥Ä¥à¥®¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¿Í¤è¤·¤«¤é¹Ô¤¯¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¥Ä¥à¥®¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤¿É¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌëÆÍÁ³¡¢¡Öµ´¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¥Ä¥à¥®¼«¿È¤âµ´¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾¯½÷¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìËÌ¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¡£Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦É¢¤Ï¡¢¥Ä¥à¥®¤ÎÎ¹¤ËÆ±¹Ô¤·......¡£
ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ï¼ç¤ËÊÆÂô»Ô¤À¤¬¡¢»³·Á»Ô¤ä¾å»³»Ô¤Ê¤É¤ÎÉ÷·Ê¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û»í²ÎÀîÉ´·Ê
¡Ø³¤³¹diary¡Ù¤È·Ò¤¬¤ëÊª¸ì¡¢³«Ëë¡ª
»³·Á¤Î»³Î¤¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê²¹ÀôÄ®¡¦²Ï¼¯Âô²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¤ÇÅò¼é¤ê¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÏÂ¼ù¡£Äï¤Î¼é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¹´Û¤Î½÷¾¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Î»×ÏÇ¤Ë»þ¤Ë¼é¤é¤ì»þ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÊú¤¨¤ë²áµî¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¼¯Âô²¹Àô¤Ë¿ôÇ¯Á°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Î¹´Û¤ÎÂç½÷¾¤ÎÂ¹Ì¼¡¦Ì¯¤ò¤Ï¤¸¤áÍÄ¤Ê¤¸¤ßÃ£¤È¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø¤È¿ÍÀ¸¤¬ÀÅ¤«¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡½
¡ÚÌ¡²è¡ÛDr.Eggs
À®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢»³·Á¸©¡¦½Ð±©°åÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿±ßÀé¿¹¡£¤À¤¬Æþ³ØÁá¡¹¡¢¶µ¼ø¤«¤é¡Ö·§¤Î²òÂÎ¡×¤òÌ¿¤¸¤é¤ì!?¡¡ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë°å³Ø¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ·²Áü·à¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¤·¤¢¤ï¤»Ä»¸«¤ó¤°
¡Ö³¨¤Ë¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÇº¤à·ÝÂçÀ¸¡¦¤¹¤º¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÇ®¿´¤ËÄ»¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¾¯½÷¡¦Íã¤È½Ð²ñ¤¦¡£Ä»¸«(¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°)¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ëÍã¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä»¤Î³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¹¤º¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤éÄ»¸«¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë...¡ª·ÝÂçÀ¸¡ßÄ»¸«¥¬¥ÁÀª¤Î¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°4¥³¥Þ¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤ß¤Á¤Î¤¯·Ý½ÑÂç³Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¡£¼òÅÄ¹Á¤ÈÈôÅç¹Á¤ò·Ò¤°¡ÖÄê´üÁ¥¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢26Ç¯9·î¤Þ¤Ç±¿¹ÔÍ½Äê¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥ì¥Ù¥ëE
±§Ãè°ì¤ÎÅ·ºÍÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤ÈÈþËÆ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ°¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¥É¥°¥éÀ±Âè°ì²¦»Ò...¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¥Ð¥«²¦»Ò¡×¡£¤½¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤éÃÏµå¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï...Ç®·ì·ò¹¯Í¥ÎÉÌîµå¾¯Ç¯7ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡¦Åû°æÀãÎ´¡£½±¤¤Íè¤ëËâÊª¤Î·²¤ì¤Ë...ÉÔ¾µÉÔ¾µÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°¥¬¥5¿ÍÁÈ¡£¤½¤ÎÃÒÎ¬¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·õ¡¦ËÀ¡¦½Ñ¡¦ºö¡ª¡¡½Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë...¡£½Î¤«¡©¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂ¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ...Ï²¼¤ÏÁö¤ë¤Ê¡ª
