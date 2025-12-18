来年は今年と変わらぬ多忙ぶり…佳子さま「突然の婚約発表の可能性も」不安視される「ご結婚後の生活」

白いジャケットと明るいグリーンのスカート姿で会場に現れた佳子さま（30）は、笑顔で次のようにスピーチされた。

「緑は、私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、さまざまな生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています。緑豊かな街づくりのために努力してこられた方々に、深く敬意を表します」

佳子さまがご出席されたのは、12月15日に明治記念館（東京都港区）で行われた、緑豊かな街づくりへの活動を表彰する「第８回みどりの『わ』交流のつどい」だ。受賞者から活動内容を説明されると「どのように進められたのですか」などと、熱心に声をかけられた。

「眞子さんでさえあれだけ注目」

佳子さまは、積極的に公務に取り組まれている。’24年は130件以上の公務をこなされ、今年はそれを上回るペースなのだ。皇室解説者の山下晋司氏が解説する。

「今年は『2025東京デフリンピック』や『大阪・関西万博』という大きなイベントがありましたし、戦後80年という節目の年でもありましたので、昨年を上回るお忙しさでした。来年も愛知県で『アジア・アジアパラ競技大会』が予定されています。今年と変わらぬご多忙ぶりでしょう。

悠仁親王殿下が成年式を終えられたため、佳子内親王殿下のご負担が軽減するという見方をする人もいるようですが、大学に通われている間は学業優先です。ですから、佳子内親王殿下の公務への影響はないと考えます」

佳子さまは12月29日に31歳の誕生日を迎えられる。ご結婚への期待も高まる一方で、不安要素もあるようだ。山下氏が続ける。

「昭和40年頃まで、女性皇族は20歳前後で結婚されていました。ですから、成年皇族として公務にあたることはそもそも考えられていませんでした。しかし昭和50年代になると、一般社会と同様に女性皇族も高学歴化、晩婚化が進んでいきます。成年になって以降、皇族でいらっしゃる期間が長くなることで、公務を担うことも多くなっていきました。現在では、40歳前後で独身の女性皇族もいらっしゃいます。佳子内親王殿下のご結婚については、ご本人のお考え次第としか言えません。

突然の婚約発表の可能性も当然ありえます。結婚された場合、現在の法律では皇室を離れることになりますが、佳子内親王殿下の注目度は非常に高いため『一般国民』としての結婚生活は残念ながら望めないでしょう。お姉さまの小室眞子さんは、米国に移住されて４年経ってもいまだに注目されているのですから」

来年の佳子さまも、日本国民に慕われる存在であることは間違いない。