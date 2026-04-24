皇族の数が減少し、公務の担い手が不足している中、国は皇室典範改正に意欲を見せている。特に浮上しているのが「旧宮家」からの「養子案」だ。しかし、旧宮家は戦後、皇室を離れ、これまで一般人として生活してきた。そうした人々が突然、皇族になれるのだろうか。さらには旧宮家の養子と愛子さま・佳子さまの結婚案もあるとか。前編記事『「皇室の未来」を閉ざす高市政権の「旧宮家養子案」――専門家が懸念する「小室圭さん以上