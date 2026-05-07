トレンドをさりげなく取り入れた洗練スタイルが、たびたび注目を集めている秋篠宮家の次女、佳子さま。ご着用のアイテムが瞬く間に完売する“佳子さま売れ”現象も話題に。【写真】スタイリッシュに革ジャンとデニムを合わせる、英国留学中の佳子さま。「5つの色」と「3つのポイント」のワンピースコーデもブルーを取り入れることで誠実さや知的な印象に「各地でのご公務や行事に臨まれる際の装いのなかでも、とりわけ印象的なの