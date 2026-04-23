小野田紀美経済安全保障相が4月17日、「春の園遊会」で披露した赤いドレスと帽子。その強烈なインパクトが、いまもネットで議論を呼び続けている。【写真】佳子さまの装いにそっくり？小野田氏着用の赤いドレスと帽子園遊会での佳子さまと似た装い「まずはこの組み合わせが、同じく出席されていた秋篠宮家の次女佳子さまの装いと色合いが似ていたことから、あるユーザーから《もしかして紀子妃から購入したのですか？》という質