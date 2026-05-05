毎年、春と秋の年2回開催される天皇皇后両陛下主催の「園遊会」。今年の「春の園遊会」は4月17日午後2時ごろから赤坂御苑で開かれ、両陛下をはじめ愛子さまや秋篠宮ご夫妻、佳子さまら12人の皇族が会場を巡り、約1400人の招待者と懇談された。【全身を見る】佳子さまのストロベリーコーデ、愛子さまは淡いラベンダーコーデだった出席者には、高市早苗首相（65）や官僚らのほか、声優の野沢雅子さん（89）やノーベル化学賞を受