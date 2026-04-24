天皇皇后両陛下が主催する春の園遊会が4月17日、赤坂御苑で開かれた。前回の秋の園遊会に引き続き、雅子さまや女性皇族方は洋装でお出ましになった。雅子さまのお召し物は春空のようなスカイブルーのセットアップ、愛子さまは藤色のセットアップと、春らしく淡いパステルカラーをお選びになっていたが……。「お出ましの際に、愛子さまのお隣に並ばれた佳子さまは、鮮やかな赤のレースワンピースをお召しになっていました。こちら