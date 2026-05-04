秋篠宮ご一家は、日本人のパラグアイ移住90周年などを記念したコンサートを鑑賞されました。3日午後、ご一家は都内のホールを訪れ、日本人のパラグアイ移住90周年などを記念した南米のハープ「アルパ」のコンサートを鑑賞されました。コンサートには、東日本大震災の被災地、福島・双葉町出身の箏（こと）の奏者も出演し、終演後、佳子さまは「アルパと筝のハーモニーがとても美しい」と述べられ、悠仁さまは「2台のアルパの音域は