¹âÅÄ±äÉ§¤È¥Ò¥¯¥½¥ó¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡2ÅÙ¤Î»àÆ®¤ò·Ð¤Æ»ÕÄï¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄº¤Ë¤¤¤ë¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¡×¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸µ³ÊÆ®²È¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ±äÉ§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡Ê66¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£"400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃË"¤Î°ÛÌ¾¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Îµð¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢2ÅÙÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤«¤é½À½Ñ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄº¤Ë¤¤¤ë¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¡×PRIDE¤Ç¤Î2ÅÙ¤ÎÂÐÀï»þ¤Î¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ò¥¯¥½¥ó¤ËÂ£¤ë¹âÅÄ±äÉ§
»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÅÏÊÆ¤·¤¿¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó½éÆü¡¢¡Ö°ìÇ¯¿¶¤ê¤Î¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢ÎÉ¤¶ÛÄ¥´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤¬MAX¾õÂÖ¤ÇÂ³¤¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿´¶³Ð¡£ºÇ¹â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î´ã¸÷±Ô¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¿´Äì°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ë¶Ë¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ø¤ÎØí´µ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤ß¤è¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼¡¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎºÇ½ªÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¾åµé¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎPRIDE¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç2ÅÙÂÐÀï¤·¤¿Î¾Íº¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö60¼êÁ°¤Ç½À½Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤Þ¤³¤¦¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÄº¤Ë¤¤¤ë¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦´Ä¶¤ËÎ©¤Ä¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò»ä¤Ï´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤ÈÂ¦¤Ë¤¤¤ë±üÍÍ¤Î¥«¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤«ÌµÍý¤ò¤Ê¤µ¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉÂ¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬²æ¡¹¤Ïµ§¤êÂ³¤±¤ë¡£¼¡²ó¤Ï2026Ç¯¡¢¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ø±ï¤ÎÀï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï·èÆ®¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ø²Ì¤¿¤·¹ç¤¤¡Ù¤ò¤·¤¿Ãç¤ÎÆó¿Í¤¬»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¤¸¤ã¤±À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ¤âÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÆó¿Í¤ä¤È»×¤¦¤È¤ê¤Þ¤¹¡¡½À½Ñ¤Î¿À¡×¡Ö30Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹âÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ò¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ1997Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRIDE.1¡×¡¢¤½¤·¤ÆÍâÇ¯10·î¤Î¡ÖPRIDE.4¡×¤Ç¡¢ÂÐÀï¡£2Àï¤È¤â¹âÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇÔËÌ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë²Ð¼ï¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£