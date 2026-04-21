東京ディズニーリゾートは、7月2日から9月14日までの期間、特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催。昨年に続き今年も、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEとのコラボを実施する。【画像】TDR＆ミセス、2026年の新コラボグッズ2年目となる今年の「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別