俳優の前田公輝（35）が24日までに自身のインスタグラムを更新。Eテレ『天才てれびくん』時代のメンバーが集まった同窓会ショットを公開した。【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝2003年から06年まで『天才てれびくんMAX』に出演していた前田は、「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と同世代の元てれび戦士の名前を挙げ、再会を喜びながら、花見をするショットを公開。