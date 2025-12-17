¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¥â¥Ç¥ë¿ý»Î¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥È¥Ã¥×¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¼«¿®¤ÎÆþ¾ì¥¦¥©¡¼¥¯¤È´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤éÊ·°Ïµ¤È´·²¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î16Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ËKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤º£´ü2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Èþ¤·¤¯¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿·¤·¤¤È±·¿¤â¹¥É¾¡ª²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥¦¥©¡¼¥¯
¡¡²¬ÅÄ¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¡¢15Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1²ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â2Ãå¡¢3Ãå¤ò¤½¤ì¤¾¤ì6²ó¡¢¥é¥¹¤Ï2²ó¤ËÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ±Àï¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì»þ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤Ä¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤·¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¿ý»Î¡¦²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¸ª¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤Æ¤â¸«´·¤ì¤¿Ä¹¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËºÙ¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¾¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¼«¿®¤¢¤ê¤²¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¸å¤ËÃåÀÊ¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¶¹¶·â·¿¤ÎÁª¼ê3¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤Ò¤ë¤Þ¤ºÀï¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤º£´ü2¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë