ドンナルンマ FIFA最優秀GK賞を初受賞 17年ブッフォン以来イタリア代表2人目の快挙
FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。男子最優秀GK賞はイタリア代表でマンチェスター・シティーのGKジャンルイジ・ドンナルンマ（26）を初選出。イタリア代表として17年のブッフォン（ユベントス）以来8年ぶり2人目の快挙となった。
ドンナルンマは24ー25シーズン、パリSGでクラブ史上初の欧州3冠制覇に貢献。国内スーパー杯制覇を含めれば4冠という快挙を達成。今夏のクラブW杯では決勝でチェルシーに敗れ準優勝に終わったものの、7試合中5試合でクリーンシート（無失点試合）を記録。今年9月には“GK版バロンドール”とも言われる「ヤシン・トロフィー賞」を受賞した。
FIFA公式サイトでは最優秀GK賞を受賞したドンナルンマについて「同世代最高のゴールキーパーの一人であるという地位を確固たるものにした」と称えた。
なお今年の男子最優秀GK賞はドンナルンマを筆頭にアリソン（リバプール／ブラジル）、クルトワ（Rマドリード／ベルギー）、マルティネス（アストンビラ／アルゼンチン）、ノイアー（Bミュンヘン/ドイツ）、ラヤ（アーセナル/スペイン）、ゾマー（インテル・ミラノ/スイス）、シュチェスニー(バルセロナ/ポーランド)の8人が最終候補に残っていた。