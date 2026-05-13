デニーズジャパンは5月20日、「エリックサウス」総料理長・稲田俊輔氏監修による南インド料理メニュー全6品をデニーズ店舗で発売する。「エリックサウス」稲田氏監修メニュー○エリックサウス 監修メニューが初登場エリックサウスは、2011年、東京駅八重洲地下街に誕生した南インド料理専門店。オーセンティックな南インド料理を気軽に楽しめる専門店として、現地そのままの味わいにこだわりつつも、初心者からマニアまで幅広い層