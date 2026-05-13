中国人は日本で何をしているのか。中国事情に詳しいジャーナリストの中島恵さんは「中国人富裕層の間で密かに珍重されている『日本でしか食べられない高級食材』をご存じだろうか。価格は時価でサイズにもよるが、上等なものは1つあたり40万円になることもある」という――。※本稿は、中島恵『中国人は日本で何をしているのか』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nanang Malik Akbar※写真はイメージです