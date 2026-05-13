ルーキーイヤーで出色の活躍を見せる村上。このペースをシーズンを通して保ちたい(C)Getty Images今季のMLBは、シーズン序盤にして壮大な夢が広がる展開となっている。現地時間5月11日時点で、本塁打数メジャー全体でヤンキースのアーロン・ジャッジ、フィリーズのカイル・シュワバーがそれぞれ16本でトップ。次いで、ホワイトソックスの村上宗隆が15本で2位につける。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショッ