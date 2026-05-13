A8に代わるフラッグシップモデルアウディは、まもなく登場予定の新型フラッグシップモデル『Q9』のインテリアを公開した。「室内空間と高級感の新たな基準を打ち立てる」とされている。【画像】高級感あふれる3列シートSUV、インテリアが先行公開【アウディQ9のインテリアの詳しく見る】全6枚新型Q9は、最近生産終了した高級セダン『A8』の間接的な後継となる高級SUVで、7月29日に正式発表される予定だ。欧州では今年後半に発売