プロ野球・DeNAは12日、山本祐大選手とソフトバンクの尾形崇斗選手、井上朋也選手の2選手によるトレードに合意したことを発表しました。DeNAで9年目を迎えた山本選手。昨季は104試合に出場し、打率.262、82安打、3本塁打、41打点をマークしました。自己最多となる108試合に出場した24年シーズンには、ベストナインとゴールデングラブ賞も受賞。扇の要としてシーズン終盤は死球による右腕骨折で離脱しましたが、チームはリーグ3位か