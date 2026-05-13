日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）が13日に放送され、番組MCである明石家さんま（70）が引退を考えた過去を明かした。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送。郷ひろみや5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人、バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗ら個性豊かなゲストが出演し、左利きならではの悩みや利点などを語っ