iOS 26.5米Appleは「iOS 26.5」や「iPadOS 26.5」をはじめ、多数の製品向けアップデートを現地時間5月11日に提供開始した。iOS 26.5、iPhone - Androidユーザー間のRCSメッセージ暗号化に対応iOS 26.5では、RCS(Rich Communication Services)メッセージ機能を強化しており、iOS 26.5を搭載したiPhoneのユーザー、対応する通信事業者、最新バージョンの「Googleメッセージ」を搭載したAndroidユーザーを対象に、エンドツーエンドで