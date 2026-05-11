安室奈美恵やSPEEDを輩出した沖縄アクターズスクール出身のAKINAさん。三浦大知や満島ひかりとともに「Folder」のメンバーとしてデビューし、現在は歌手・俳優として活動を続ける彼女は、プライベートではお笑い芸人のビビる大木さんと結婚した2児の母でもある。【画像】23歳の時に11歳年上のビビる大木さんにラブレターで告白した妻・AKINAさんの写真を見るそんな彼女が語った夫婦のエピソードは、予想の斜め上をいくものばか