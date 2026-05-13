新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、５月８日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#85を生放送。今回はMCのハライチ・岩井勇気、徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優・稲垣好を迎え、春の新作アニメ情報やクリエイターへの直撃インタビュー、そして今年20周年を迎えた名作の裏側など見どころたっぷりの内容でお送りした。まずは今年20周年を迎えた『秘密結社 鷹の爪』の吉田く