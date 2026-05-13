モーター大手のニデックが、製品の品質に関して不正を行っていた疑いがあることがわかった。昨年５月以降、相次いで発覚した不正会計を受けて社内調査を進める中で判明したという。不正会計と同様に、創業者の永守重信氏による過度なプレッシャーが背景にあった可能性がある。関係者によると、１３日にも、外部の弁護士らによる調査委員会を設ける方針を発表するとみられる。不正行為は多数の拠点で繰り返され、製品の設計変更