愛知県豊橋市の住宅街に積み上がったプラスチックなどの山。廃棄物なのか、再利用できるものなのか、住民らが市に対し、立ち入り検査を求めるなど、いま波紋が広がっています。■近くに住む市民「景観悪くなる」火災を心配する声も現場は愛知県豊橋市の住宅街。住宅のすぐそばに積み上げられた大量の袋。身長をはるかに超える高さで、中に靴や布のようなものも。小分けに梱包（こんぽう）されて積み上げられ、ネットで覆われていま