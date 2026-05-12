なんちゃって新幹線の「鉄道ホビートレイン」のなんちゃって新幹線バッテリーカー高知県と愛媛県西部の四万十川沿いを結ぶJR四国予土線を支援するために沿線市町で構成された予土線利用促進対策協議会は、観光列車「鉄道ホビートレイン」を模したバッテリーカー2台を製作し、2026年5月2日に高知県四万十町で開催のイベントから運用を開始しました。 【スゴい完成度…】これがJR四国全面監修「最遅の新幹線」と「予土線駅名フェン