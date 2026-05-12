東京都福生市の閑静な住宅街が物々しい雰囲気に一変したのは、祝日だった4月29日のこと。午前7時20分ごろ、営業時間外の焼き肉店駐車場で高校生ら男女7人が集まって話をしていたところ、ハンマーを持った男が「うるさい」と襲いかかった。【写真】母親が「筋肉もりもりで腕力が強い」と語った容疑者の顔写真男は男子高校生（17）の顔面を複数回ハンマーで殴り、頬骨骨折の重傷を負わせたほか、別の男子高校生にも軽傷を負わせ