京都のチョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督（57）が、浦和の来季監督に就任する可能性が高いことが12日までに分かった。関係者によれば既に正式オファーを提示。京都との契約を残しており違約金が発生するが、交渉は順調に進んでいるという。浦和は成績不振によりスコルジャ前監督を今季途中で解任。緊急登板した田中達也暫定監督が就任後4連勝とチームを立て直したが、今夏にU―21チームの監督に就任することが決まっている。田