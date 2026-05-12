卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した女子日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。決勝の中国戦でインパクトある勝利を挙げて注目を集めたカットマン・橋本帆乃香（デンソー）は「決勝に出させていただいて、緊張する場面もありました。銀メダルはうれしい気持ちもありますし、悔しい気持ちもあります。大きな舞台で試合ができたことは良い経験になりました」と話した。橋本のプレースタ