欅坂46の元メンバーで女優・歌手の平手友梨奈（24）が、5月9日までに自身のInstagramを更新。その“謎すぎる”投稿内容に、一部のファンから戸惑いの声が上がっている。平手が投稿したのは、ソロ初となる1stアルバム『無表情な表情』の初回プレス盤に封入される応募抽選券で当たる個別オンライントーク会の告知。添えられたビジュアルにはアルバムジャケットとともに《平手友梨奈があなたを占う》という謎のキャッチコピーが記され